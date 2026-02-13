Başakşehir’e bileniyorlar

Beşiktaş, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyahbeyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.
