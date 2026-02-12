Oh: Bana Q deyin

Corendon Alanyaspor maçında sergilediği performans ve attığı enfes röveşata golüyle taraftarların gönlünde taht kuran Hyeon-gyu Oh'un takım arkadaşlarından talebi var. Güney Koreli golcü, kendisine kısaca "Q" denmesini istedi. Eski hocası Thorsten Fink'in deyimiyle Oh, bir forvetten ziyade bir "Kuzeyli Viking" gibi... Belçika medyasında fiziği ve gücüyle kısa sürede yankı uyandıran oyuncu için "Yorulmaz Boğa" lakabı takılmıştı.

SEUL'E KARTAL YUVASI

Beşiktaş yönetimi Alanyaspor maçını tribünden izleyen Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile kritik zirve yaptı. Bu görüşmede Kartal Yuvası projesinin temelleri atıldı. Siyah-beyazlı idareciler, ürün satışlarından gelir elde etmek amacıyla Güney Kore'nin stratejik noktalarında Kartal Yuvası mağazaları açmayı planlıyor. Seul şehri 24 milyonluk devasa nüfusuyla listenin ilk sırasında yer alıyor.