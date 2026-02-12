Kartal’dan imza şov

Kış transfer döneminin son haftasında vites yükselten Beşiktaş yönetimi, bombaları üst üste patlatmıştı. Siyahbeyazlılar Aston Villa'dan Yasin Özcan, İnter'den Asllani, Göztepe'den Olaitan, Genk'ten Hyeongyu Oh, Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou, Marsilya'dan Murillo ve Roma'dan Vazquez'i

renklerine bağlayıp kadrosunu güçlendirmişti. 7 yeni oyuncunun katılımı, taraftarlar arasında bayram havası estirmişti.

Siyah-beyazlı kulüp, bugün saat 15.00'te Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yeni transferler için imza töreni düzenleyecek. Kulüp Başkanı Serdal Adalı hem yeni transferleri tanıtacak hem de siyah-beyazlı camiaya yönelik önemli mesajlar verecek. Transfer operasyonlarını bizzat yürüten Başkan Adalı'nın yapacağı konuşma, sezonun geri kalanı için yol haritası niteliği taşıyacak. Öte yandan organizasyonun Beşiktaş Kulübü'nün Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu.

EN PAHALI AGBADOU

Beşiktaş'ın kasasından transferler için 57 milyon euro bonservis bedeli çıktı. En fazla bonservis ödenen oyuncu 18 milyon euro ile Wolverhampton'dan uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Emmanuel Agbadou oldu. 57 milyon euro'luk harcamaya karşın 33 milyon euro'luk oyuncu satışı veya kiralaması yapan siyahbeyazlılar, 24 milyon euro zarar etti.