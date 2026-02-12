İzin bitti mesai başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Rams Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın, taktik organizasyonları üzerinde durdu. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
