Defansa neşter

Teknik direktör Sergen Yalçın takım savunmasında yaşanan kırılganlığın önüne geçmek için büyük çaba sarf ediyor. Siyah-beyazlılar defanstaki bireysel hatalar nedeniyle çok gol yedi. 52 yaşındaki deneyimli teknik adamın Başakşehir maçıyla başlayacak zorlu periyotta savunma kurgusunu değiştirmesi bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
