Beşiktaş'tan Altay Bayındır hamlesi! Sezon sonunda...

Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, as kaleci hamlesini ise sezon sonuna bıraktı. Bu doğrultuda siyah beyazlı yönetim, milli file bekçisi Altay Bayındır için yaz transfer döneminde Manchester United’ın kapısını bir kez daha çalacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 Salı 06:50
Beşiktaş bu sezon kalesinde ciddi problem yaşıyor. Ersin Alanyaspor maçındaki yediği hatalı gollerle sınıfta kaldı. Siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği 25 yaşındaki eldivenin yedek kulübesine çekilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Vazques'in kaleye geçmesi beklenirken, yaz hedefinin Altay Bayındır olduğu ortaya çıktı. Siyahbeyazlılar kış transfer döneminde milli file bekçisini renklerine bağlamak için yoğun çaba sarf etmiş, ancak Manchester United yedek kaleci olmadığı gerekçesiyle Altay'ı bırakmamıştı. Beşiktaş'ın yazın bir kez daha İngiliz devinin kapısını çalacağı öğrenildi.
Sadettin Saran'dan Kante yanıtı!
Tedesco'dan Trabzonspor maçı sözleri!
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Dışişleri Bakanı Fidan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu
Talisca'nın maaşı belli oldu!
Tedesco'dan 21 maçlık seri yorumu: Maşallah!
