CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş Murillo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş Murillo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Transferde atağa kalkan Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki Murillo ile 3.5 yıllık kontrat üzerinden anlaşma sağladı. Panamalı sağ bekin kulübü Marsilya ile de el sıkışıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Beşiktaş Murillo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş kış transfer döneminin son haftasında vites yükseltirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi sorun yaşayan ve kulübüyle ipleri koparan Amir Murillo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki Panamalı sağ bekin menajeriyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlandı.

TAKVİYE SAYISI 6'YA ÇIKACAK

Fransız ekibi ile bonservis bedeli için pazarlık masasına oturan Beşiktaşlı yetkililer, ortak noktada buluştu ve Marsilya ile el sıkıştı. Beşiktaş Kulübü'nün bu transfer karşılığında kasasından çıkacak bonservis bedelinin 5-6 milyon euro bandında olduğu öğrenildi. Kartal şimdiye kadar Aston Villa'dan Yasin, Göztepe'den Junior Olaitan, İnter'den Asllani ve Genk'ten Hyeon-Gyu Oh'u resmi olarak renklerine bağlamıştı. Murillo ve Agbadou ile takviye sayısı 6'ya çıkacak.

SAĞ STOPERDE DE GÖREV ALIYOR

Murillo'nun en önemli özelliği süratli olması ve güçlü fiziği. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabildiği için teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta uygulamak istediği önde baskılı oyuna yatkın. Takım oyununa sadık olan Panamalı sağ bek, üçlü savunmada sağ stoper ve dörtlü savunmada ise sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Etkili kanat bindirmeleri ile dikkat çeken Murillo, geri dönüşleri de aksatmıyor.

6 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Marsilya formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Amir Murillo, skora yaptığı katkıyla beğeni topladı. Panamalı oyuncu, Ligue 1'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fransa Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol pası verdi. Murillo toplamda 25 maçta 6 gole direkt etki etti.

Domenico Tedesco'dan transfer sözleri!
Aslan'dan Deniz Gül sürprizi!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Türkiye 6 Şubat’ta tek yürek! Hayatını kaybedenler ülkenin dört bir yanında dualarla anıldı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü!
İşte Kante'nin zorlu hayatı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! Domenico Tedesco'dan transfer sözleri! 01:36
F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! F.Bahçe kupada 2. yarıda geri döndü! 01:36
Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... Tedesco'dan flaş açıklama! UEFA listesi... 01:36
F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! F.Bahçe Beko'dan müthiş geri dönüş! 01:36
F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu F.Bahçe için flaş santrfor iddiası! Teklif belli oldu 01:36
F.Bahçe penaltı kazandı! F.Bahçe penaltı kazandı! 01:36
Daha Eski
G.Saray bir transferi daha açıkladı! G.Saray bir transferi daha açıkladı! 01:36
Mert Günok'un hatası gole neden oldu! Mert Günok'un hatası gole neden oldu! 01:36
F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! F.Bahçe'nin penaltısına ofsayt engeli! 01:36
F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam F.Bahçe golcüsünü Premier Lig'de buldu! Anlaşma tamam 01:36
"Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" "Cumhurbaşkanı her camianın önemli meselelerini çözmüştür" 01:36
Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! Sergen Yalçın'dan flaş transfer açıklaması! 01:36