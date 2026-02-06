Beşiktaş Murillo transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş kış transfer döneminin son haftasında vites yükseltirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetim Marsilya Teknik Direktörü Roberto De Zerbi sorun yaşayan ve kulübüyle ipleri koparan Amir Murillo'nun transferinde mutlu sona ulaştı. 29 yaşındaki Panamalı sağ bekin menajeriyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat konusunda anlaşma sağlandı.

TAKVİYE SAYISI 6'YA ÇIKACAK

Fransız ekibi ile bonservis bedeli için pazarlık masasına oturan Beşiktaşlı yetkililer, ortak noktada buluştu ve Marsilya ile el sıkıştı. Beşiktaş Kulübü'nün bu transfer karşılığında kasasından çıkacak bonservis bedelinin 5-6 milyon euro bandında olduğu öğrenildi. Kartal şimdiye kadar Aston Villa'dan Yasin, Göztepe'den Junior Olaitan, İnter'den Asllani ve Genk'ten Hyeon-Gyu Oh'u resmi olarak renklerine bağlamıştı. Murillo ve Agbadou ile takviye sayısı 6'ya çıkacak.

SAĞ STOPERDE DE GÖREV ALIYOR

Murillo'nun en önemli özelliği süratli olması ve güçlü fiziği. 90 dakika boyunca yüksek tempoda oynayabildiği için teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta uygulamak istediği önde baskılı oyuna yatkın. Takım oyununa sadık olan Panamalı sağ bek, üçlü savunmada sağ stoper ve dörtlü savunmada ise sağ bek pozisyonlarında görev yapabiliyor. Etkili kanat bindirmeleri ile dikkat çeken Murillo, geri dönüşleri de aksatmıyor.

6 GOLE DİREKT ETKİ ETTİ

Marsilya formasıyla bu sezon 25 maçta süre alan Amir Murillo, skora yaptığı katkıyla beğeni topladı. Panamalı oyuncu, Ligue 1'de 16 karşılaşmada 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Fransa Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, 2 gol pası verdi. Murillo toplamda 25 maçta 6 gole direkt etki etti.