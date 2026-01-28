CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Yasin Özcan sevinci

Yasin Özcan sevinci

Stoper ihtiyacı bulunan Beşiktaş, Yasin Özcan sevinci yaşadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın da 19 yaşındaki genç savunmacıyı doğrudan ilk 11’de oynatmayı düşünüyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Yasin Özcan sevinci

Siyah-beyazlıların, Aston Villa ile Tammy Abraham transferi kapsamında getirdiği Yasin Özcan, takıma katılıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın beğendiği bir isim olan 19 yaşındaki savunmacıya ciddi anlamda şans vereceği belirtildi.

İlk 11'de düşünülen genç yıldızın savunmada çok yönlü olması avantaj sağlıyor. Teknik heyetin, Yasin Özcan'ı hem sol stoperde hem de sol bekte oynatacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'daki performansıyla beğeni toplayan ve çıkışa geçen Yasin'in de Beşiktaş'a gelme konusunda çok istekli olduğu vurgulandı.

Yasin, A Milli Takım için de alternatif. Genç stoper bu sezon kiralık oynadığı Anderlecht'te 10 resmi maça çıkmıştı.

SERKAN REÇBER FAKTÖRÜ

Beşiktaş'ta Futbol A Takım Genel Koordinatörü olan Serkan Reçber, Yasin Özcan'ı yakından tanıyor. Yasin'i Kasımpaşa günlerinden tanıyan Reçber, teknik heyete olumlu referans sundu. Aynı zamanda Teknik Direktör Sergen Yalçın da genç oyuncuyu Kasımpaşa döneminden çok iyi tanıdığı için onay verdi ve transferin bitmesinde etkili oldu.

SOL BEKTE DE OYNAYACAK

Yasin Özcan'ın Beşiktaş'ta birçok kez sol bekte de şans bulması bekleniyor. Sol ayağını iyi kullanan 19 yaşındaki futbolcu, zaman zaman Kasımpaşa'da da sol bekte görev almıştı. Kasımpaşa formasıyla 38 karşılaşmada sol bekte şans bulan Yasin, 2 gol atıp 2 asist yaparak 4 gollük skor katkısı vermişti.

KASIMPAŞA'DA BÜYÜK ÇIKIŞ

Kariyer çıkışını Kasımpaşa'da 2022- 2025 yılları arası 94 resmi maça çıkan Yasin Özcan, genç yaşına rağmen istikrarlı futboluyla beğeni topladı.

Henüz 19 yaşında olmasına karşın başarılı bir görüntü çizen Yasin, 6 gol atıp 5 asist yaptı.

Genç yıldız, Kasımpaşa'da yakaladığı bu başarılı çıkışıyla İngiliz ekibi Aston Villa tarafından hemen fark edildi.

