Beşiktaşlıların gözü kulağı transferde bu haberde! Luis Henrique...

Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta devre arası transfer döneminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar son olarak Inter'in yıldızı Luis Henrique'yi gözüne kestirdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 Perşembe 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kanat oyuncusu almak istediklerini belirterek bu bölge için kaliteli bir oyuncu baktıklarını söylemişti. Siyah-beyazların en başından beri arzu ettiği isim; Inter'den Luis Henrique… Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna dahil edebilecek bir yöntem arıyor. Uzun yıllar sonra gerçek manada net bir sol kanat profili peşinde koşan siyah-beyazlılar, oyun kurucu özelliği de olan deneyimli ismin bu boşluğu doldurabileceğine inanıyor.

DUMFRIES'IN SAKATLIĞI PLANLARI BOZDU

Beşiktaş, İtalyan ekibinin sağ kanat transferini yapmasını beklese de henüz istediği sonuç ortaya çıkmadı. İnter'de Dumfries'in sakatlığı sonrası sağda forma giymeye başlayan 24 yaşındaki isim için yönetimin bir hamle daha yapacağı belirtildi. Kartal, kanadı net doldurabileceğine inandığı Henrique konusunda teknik ekibin ısrarıyla satın alma şartıyla kiralama yolunu bir kez daha deneyecek.

