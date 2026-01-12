Bu paraya olmaz

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Portekiz ekibi Braga'dan gelen 5 milyon euroluk teklifi yeterli bulmadı. Siyah-beyazlı yönetim, rakamın ve şartların beklentileri karşılayamadığı görüşünde. Kulüp yetkilileri orta saha rotasyonu tamamlanmadan ve bonservis bedeli yükseltilmeden 21 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak bakmıyor.

RIO AVE'DE PARLADI

Siyah-beyazlılar 2024 Eylül'de Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla kiralık olarak göndermişti. Genç orta saha, Portekiz Ligi'nde 28 karşılaşmada süre alırken, 4 kez fileleri havalandırmış, 2 de gol pası vererek tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Demir Ege bu sezon ise siyah-beyazlı formayla toplam 16 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asistle oynadı.