Salih’e 3.5 yıllık teklif

Siyah-beyazlı yönetim, Salih Özcan'a 3.5 yıllık sözleşme teklif etti. Beşiktaşlı kurmayların Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund ile pazarlıkları devam ediyor. Kartal'a gelmek isteyen milli futbolcunun transferinin bitmesinin an meselesi olduğu öğrenildi.
