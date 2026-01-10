CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal geri döndü

Kartal geri döndü

Siyah-beyazlılar, Antalya kampının son gününde karşılaştığı S.Bükreş’i Ahmet ve Jota’nın golleriyle devirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50
Kartal geri döndü

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cerny, Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ilk 11'iyle çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Romanya temsilcisi, 68'deThiam ile öne geçti. Beşiktaş, 70'te Ahmet Sami Bircan ve 75'te Silva'nın golleriyle 2-1 kazandı. Öte yandan 45+1'de ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Emirhan Topçu, maça devam edemedi. Beşiktaş'ta kaleciler hariç bütün oyuncular forma giydi.

GENÇ AHMET PARLADI

Sergen Yalçın, Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle kamptan ayrılmasıyla forvetsiz kaldı. FCSB maçına 18 yaşındaki Ahmet Sami Bircan 11'de çıktı ve golünü attı.

Beşiktaş, FCSB ile oynadığı maçın ardından Antalya kampını tamamladı. Kara Kartal, dün İstanbul'a döndü.

Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
