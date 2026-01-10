Kartal geri döndü

Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FCSB'yi 2-1 mağlup etti. Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Cerny, Rashica, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan ilk 11'iyle çıktı. İlk yarı 0-0 sona erdi. Romanya temsilcisi, 68'deThiam ile öne geçti. Beşiktaş, 70'te Ahmet Sami Bircan ve 75'te Silva'nın golleriyle 2-1 kazandı. Öte yandan 45+1'de ceza sahasında yaşanan bir pozisyonda sakatlanan Emirhan Topçu, maça devam edemedi. Beşiktaş'ta kaleciler hariç bütün oyuncular forma giydi.
GENÇ AHMET PARLADI
Sergen Yalçın, Abraham'ın eşinin rahatsızlığı nedeniyle kamptan ayrılmasıyla forvetsiz kaldı. FCSB maçına 18 yaşındaki Ahmet Sami Bircan 11'de çıktı ve golünü attı.
Beşiktaş, FCSB ile oynadığı maçın ardından Antalya kampını tamamladı. Kara Kartal, dün İstanbul'a döndü.