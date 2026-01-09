CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yeni prens Ali

Yeni prens Ali

Öz kaynaktan yetişen 17 yaşındaki Ali Pağda, Antalya kampındaki performansıyla teknik direktör Sergen Yalçın’ın gözüne girdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yeni prens Ali

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kampta genç oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Öz kaynaktan yetişen Ali Pağda, Antalya kampındaki performansıyla beğeni topladı. Henüz 17 yaşında olan siyah-beyazlı futbolcu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşleri olumlu. 52 yaşındaki teknik adam, gelecek adına potansiyel barındırdığı düşünülen Ali Pağda ile özel olarak ilgileniyor. Genç yeteneğin sezonun ikinci yarısında A takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

SOL KANATTA GÖREV YAPIYOR

Siyah-beyazlı yönetim, gelecek vaat eden Ali Pağda ile 11 Eylül 2025 tarihinde 2028 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sol kanatta oynayan 2008 doğumlu oyuncu, bu sezon U19 Ligi'nde 13 müsabakada süre alırken, Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında ağları salladı. 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 5 kez forma şansı bulan Ali Pağda'nın 1 golü bulunuyor.

MUUD - REKLAM
G.Saray'a Ruben Neves fırsatı!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Emekli maaşı en az 20 bin 20 liraya yükselecek!
G.Saray'ın yeni bombası Van Dijk!
Mourinho'dan G.Saray'ın liste başına kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! F.Bahçe Guendouzi’yi resmen açıkladı! 01:08
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 01:07
Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... Portekiz basını yazdı: Rafa Silva ve Benfica... 01:07
F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! F.Bahçe yeni transferini resmen açıkladı! 01:07
F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! F.Bahçe Beko Dubai'de mağlup! 01:07
Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! Mourinho Benfica’dan gönderiliyor! 01:07
Daha Eski
G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! G.Saray'a Ugarte transferinde rakip çıktı! 01:07
Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! Guendouzi F.Bahçe için İstanbul'da! 01:07
G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! G.Saray'da o isme Premier Lig kancası! 01:07
İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi belli oldu! 01:07
Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! Cimbom'un orta sahası Ligue 1'den gelecek! 01:07
F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! F.Bahçe bir transferi daha bitirdi! 01:07