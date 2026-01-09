Yeni prens Ali

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Antalya'da yaptığı kampta genç oyuncuların performansı teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Öz kaynaktan yetişen Ali Pağda, Antalya kampındaki performansıyla beğeni topladı. Henüz 17 yaşında olan siyah-beyazlı futbolcu hakkında teknik direktör Sergen Yalçın'ın görüşleri olumlu. 52 yaşındaki teknik adam, gelecek adına potansiyel barındırdığı düşünülen Ali Pağda ile özel olarak ilgileniyor. Genç yeteneğin sezonun ikinci yarısında A takımla antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

SOL KANATTA GÖREV YAPIYOR

Siyah-beyazlı yönetim, gelecek vaat eden Ali Pağda ile 11 Eylül 2025 tarihinde 2028 sezonuna kadar profesyonel sözleşme imzalamıştı. Sol kanatta oynayan 2008 doğumlu oyuncu, bu sezon U19 Ligi'nde 13 müsabakada süre alırken, Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında ağları salladı. 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 5 kez forma şansı bulan Ali Pağda'nın 1 golü bulunuyor.