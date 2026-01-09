Svensson Rosenborg’da

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediği Jonas Svensson artık ülkesinin köklü kulüplerinden Rosenborg'un başarısı için ter dökecek. Norveç temsilcisi bu transferi videoyla resmen duyurdu. 32 yaşındaki futbolcu Rosenborg'ta 22 numaralı formayı giyecek. Tecrübeli sağ bek Beşiktaş kariyerinde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.