Puan kaybı yasak!

İYİ İŞLER YAPTIK

Antalya'da ikinci yarıya hazırlanan Beşiktaş'ta Emirhan Topçu AA'ya açıklamalarda bulundu. Teknik direktör değişikliğinin takıma iyi geldiğini ifade eden 25 yaşındaki savunmacı, "Hocamız kendi oyun felsefesini bize aktardı, antrenmanlarda bunlara çalıştık. Hücumda ve savunmada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Birkaç maç üst üste iyi gittik. Bulunduğumuz konum açısından hatalara yer yok. Hata oldukça puan kaybı yaşanır. Beşiktaş'ın da puan kaybetme gibi bir lüksü yok" dedi.

TARAFTARLARA ÖVGÜ

Beşiktaşlı taraftarlar için övgü dolu sözler sarf eden siyah-beyazlı futbolcu, şöyle devam etti: "Ne kadar büyük bir taraftara sahip olduğumuzu herkes biliyor. Onlar bizim arkamızda olduğu zaman biz daha motive oluyoruz. Ama onlar sitem ettiği zaman, tepki gösterdiği zaman da bunlara alışmamız gerekiyor. Biz hata yapıyoruz, taraftarımız tepki gösteriyor. Onlar da haklı, biz de bazı konularda haklıyız. Bir aile olduğumuz için kimsenin kimseye küslüğü, dargınlığı olduğunu düşünmüyorum."

FENERBAHÇE DERBİLERİNİ UNUTAMIYOR

Deneyimli defans oyuncusu, Fenerbahçe ile oynadıkları derbileri en mutlu olduğu ve en üzüldüğü maçlar olarak nitelendirdi. Emirhan, "Ligde 2-0'dan 3-2 yenildiğimiz Fenerbahçe derbisi en üzüldüğüm maç oldu. Fenerbahçe ile kupada son oynadığımız derbi ise en mutlu olduğum maç oldu. Devreyi motive olarak kapattık. Bu, kampa yansıdı. Kampta güzel vakit geçiriyoruz. Herkes gülüyor, eğleniyor. O maç olmasaydı da bizim en iyi şekilde devreye girmemiz lazımdı" dedi.

KIRMIZI KART TEPKİSİ

Siyah-beyazlı futbolcu, Beşiktaş aleyhine çıkan kartlara tepki gösterdi. Emirhan, "Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında öne geçtik. Kırmızı kartlar oldu. 'Hakem hatası' demeyeceğim çünkü kimsenin umursamadığı bir şey olmaya başladı. Kırmızı kartlara bireysel hatalarımız diye bakıyoruz. Kimse kırmızı kart görmek istemez ama bazen çok basit çalındığı için o kırmızı kart bütün maçı etkiliyor. Skor üretiyoruz ama bir türlü bu hataların ve kartların önüne geçemedik" ifadelerini kullandı.

HEDEFİ 2026 DÜNYA KUPASI

Beşiktaşlı oyuncu, A Milli Takım ile 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermeyi hedeflediğini söyledi. Ay-Yıldızlı ekipte çok yetenekli oyuncuların olduğunu vurgulayan Emirhan, "Avrupa'daki oyuncuları, Türkiye'deki oyuncuları görüyoruz. Dünya Kupası'nı daha önce almış takımlardan hiçbir farkının olduğunu düşünmüyorum. Ben her türlü rekabetin içinde olmak isterim. Hayatımda 2-3 tane hayalim varsa ilki Dünya Kupası'nda oynamak" diye konuştu.