Lucas Piton açıklaması

Beşiktaş'ın listesinde bulunan Piton hakkında menajeri Gilvan Souza açıklama yaptı. Brezilyalı gazeteci Dias'ın haberine göre; Souza siyah- beyazlı yönetimin kendileriyle bir temas kurmadığını vurgulayıp iddiaları reddetti. Brezilyalı sol bekin kulübü Vasco da Gama ise "transfer bitti" şeklindeki haberlere tepki gösterdi. Piton için kendilerine resmi teklif gelmediğini ifade eden Vasco yetkililerinin asılsız haberlerin yayılmasını kötü niyetli bulduğu öğrenildi.