Orkun'dan F.Bahçe itirafı

Orkun’dan F.Bahçe itirafı

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisine değinen 25 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe maçı, en üzüldüğüm gün. Kırmızı kartı görmesem sonuç çok farklı olurdu. Onun için de üzüldüm, 2-0 öndeyiz. Normalde bu duruma düşecek birisi de değilim. Aşırı hırs yaptım, gaza geldim orada. 2-3 gün hiç konuşmadım" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 06:51
Orkun’dan F.Bahçe itirafı
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kırmızı kart gördüğü Fenerbahçe derbisine değinen 25 yaşındaki yıldız, "Fenerbahçe maçı, en üzüldüğüm gün. Kırmızı kartı görmesem sonuç çok farklı olurdu. Onun için de üzüldüm, 2-0 öndeyiz. Normalde bu duruma düşecek birisi de değilim. Aşırı hırs yaptım, gaza geldim orada. 2-3 gün hiç konuşmadım" dedi.
