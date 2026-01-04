Bonservisi yüksek

Cagliari'de ilk 11'de forma şansı bulduktan sonra gollerini sıralamaya başlayan Semih Kılıçsoy, İtalya basınında gündem oldu. İtalyan kulübünün Başkanı Tommaso Giulini, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya kattıkları milli golcü hakkında DAZN'a açıklamalarda bulundu. Semih'i uzun süredir izlediklerini belirten Giulini, "Onu iki yıl önce, patlama yaptığı ilk sezonunda takip ediyorduk" diye konuştu.

MONTELLA İLE TEMAS HALİNDEYDİK

Beşiktaş'ın genç oyuncunun bonservisini elinde tutmak istediğini ifade eden Cagliari Başkanı, şöyle devam etti: "Ertesi yıl performansında bir düşüş yaşadı. Kulübümüzün içinden bazı kişiler Türkiye Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile temas halindeydi. Beşiktaş ile henüz anlaşma sağlamadık. Satın alma opsiyonu Cagliari standartlarına göre oldukça yüksek. Umarım iyi işler yapar, çünkü bizim için onun golleri önemli."

TÜRK CEVHERİ

Serie A'da Pisa ve Torino maçlarında ağları sallayan ve İtalya basının "Türk cevheri" olarak nitelendirdiği Semih Kılıçsoy, Milan karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. Cagliari kendi sahasındaki zorlu mücadeleyi 1-0 kaybederken, milli futbolcumuz 83. dakikada yerini Leonardo Pavoletti'ye bıraktı.

İNLER KOL KANAT GERDİ

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Cagliari'de formayı kapan Semih Kılıçsoy'un gelişimi hakkında konuştu. İnler, genç oyuncunun kulübünde sevildiğini belirterek "Sık sık görüşüyorum. Geçen gol attı. Orada arkadaşlarım var, hocaları da eski futbolcu. Çok mutlu. En önemlisi süreç yönetimi. Türk olsun, Afrikalı olsun oyuncuyu iyi yönetmek gerekiyor. Bu tarz oyuncularla çok konuşmak lazım. Ağabey olarak elimden geleni yapıyorum. İnşallah çok güzel bir kariyer yapar" diye konuştu.

Satın alma opsiyonu 12 milyon euro olan Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan mukavelesi Haziran 2028'de sona erecek. Genç forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.