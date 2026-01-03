Beşiktaş'tan transferde Yusuf Yazıcı bombası!

Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile devre arasında yollarını ayırması beklenen Beşiktaş 10 numara bölgesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Takvim'in haberine göre; yönetimin, Olympiakos'ta fazla forma şansı bulamayan ve UEFA'ya verilen Şampiyonlar Ligi listesinde de yer almayan 28 yaşındaki Yusuf Yazıcı'yı transfer listesine eklediği öğrenildi.

15 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Siyah-beyazlı kurmayların Yunan ekibinden ayrılma kararı alan milli futbolcu için ilerleyen günlerde bir girişim yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Yunan ekibiyle bu sezon 15 maçta sahaya çıkan tecrübeli futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Adı Fransız ekipleriyle anılan Yusuf Yazıcı'nın yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında. Yıldız futbolcunun Olympiakos ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.