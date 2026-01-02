CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş 1 numara Jörgensen

1 numara Jörgensen

Kış transfer döneminde kaleyi sağlama almayı planlayan siyah-beyazlılar, 23 yaşındaki Filip Jörgensen’in transferinde büyük aşama kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2026 Cuma 06:50
1 numara Jörgensen

Mert Günok'la yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş'ta kaleci arayışları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun performansını yeterli bulmuyor ve kaleye kalitesi tartışmasız bir eldivenin transfer edilmesini talep ediyor. Siyah-beyazlı kulübün 1 numaralı hedefi ise Chelsea forması giyen Filip Jörgensen... Danimarkalı file bekçisi düzenli forma şansı bulamadığı için kariyerini başka bir takımda sürdürmek istiyor.

MASAYA OTURACAKLAR

Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, 23 yaşındaki eldivenin menajerinin, Beşiktaşlı yetkililer ile masaya oturmak üzere İstanbul'a geleceği öğrenildi. Bu zirvede transferin şartları, olası bir kiralama ya da bonservis formülü üzerinde durulacak. 6 aylık kiralamaya ve bonservisle satışa sıcak bakan İngiliz devine satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacağı aktarıldı. Jörgensen'in kulübü ile olan sözleşmesi 2031 yılında sona erecek.

REFLEKSLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Genç yaşına rağmen Avrupa futbolunun dikkat çeken kalecilerinden biri olan Jörgensen'in ayağı son derece temiz. Özellikle yakın mesafeden gelen şutlara güçlü refleksiyle hızlı reaksiyon verebiliyor. Genç yaşına rağmen baskı altında panik yapmayan bir kaleci profilinde. 23 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlıların uzun vadeli 1 numara arayışına tam olarak uyuyor.

24.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Chelsea, Jörgensen için büyük yatırım yaptı... Premier Lig devi, 2024 yaz transfer döneminde Danimarkalı kaleciyi kadrosuna katarken, La Liga ekibi Villarreal'e 24.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Jörgensen bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde 1'er kez kaleyi korurken, 3 gole engel olamadı.

ALTERNATİFİ ANTONİN KINSKY

Beşiktaş yönetimi, Filip Jörgensen'in transferinde pürüz çıkması durumunda alternatif ismi belirledi.

Siyah-beyazlı kurmaylar Tottenham forması giyen Antonin Kinsky'ye rotasını çevirecek.

13 milyon euro piyasa değerine sahip olan 22 yaşındaki Çek file bekçisi, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde henüz forma şansı bulamadı.

