Salih'e Körfez kancası

Süper Lig ekibi Kocaelispor'un Salih Uçan ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, yeşil-siyahlı yönetimin şartların oluşması halinde resmi teklif yapmayı planladığı belirtildi.
