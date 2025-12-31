CANLI SKOR ANA SAYFA
Salih'e Körfez kancası

Salih'e Körfez kancası

Süper Lig ekibi Kocaelispor'un Salih Uçan ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, yeşil-siyahlı yönetimin şartların oluşması halinde resmi teklif yapmayı planladığı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Salih'e Körfez kancası
Süper Lig ekibi Kocaelispor'un Salih Uçan ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Siyah-beyazlı takımda bu sezon istikrarlı forma şansı bulmakta zorlanan 31 yaşındaki futbolcunun daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü, yeşil-siyahlı yönetimin şartların oluşması halinde resmi teklif yapmayı planladığı belirtildi.
