Torino'dan Zapata açıklaması

İtalyan basını Beşiktaş'ın Serie A ekibi Torino'da forma giyen Duvan Zapata ile ilgilendiğini ileri sürmüştü. İtalyan ekibinin Başkanı Urbano Cairo, 34 yaşındaki Kolombiyalı golcünün durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum, benim için yeni bir haber. Herhangi bir oyuncu ayrılmak istedi mi, hayır. Burada mutlular."
