Stoper Süper Lig’den

Stoper takviyesi yapacak Beşiktaş, Samsunspor’dan Rick van Drongelen ve Kocaelispor’dan Hrvoje Smolcic’i listesine aldı. Transfer görüşmeleri yoğun bir şekilde sürüyor

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Beşiktaş savunma hattındaki eksikleri gidermek adına rotayı Süper Lig'e kırdı. Siyah-beyazlı yönetim, Samsunspor'dan Rick van Drongelen ve Kocaelispor'dan Hrvoje Smolcic'i gündemine aldı. Sol ayaklı olması ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Van Drongelen'in, Beşiktaş'ın stoper rotasyonu için bir numaralı aday olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 2028'de bitecek 1.88 boyundaki Hollandalı defans için Samsunspor'la görüşmelerin sürdüğü bildirildi. Bu sezon 25 maçta forma giyen 27 yaşındaki tecrübeli savunmacı, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Kara Kartal'ın diğer stoper adayı Smolcic ise Körfez ekibinde kiralık oynuyor ve bonservisi Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta bulunuyor. Siyahbeyazlı Kurmaylar, 25 yaşındaki Hırvat savunmacının durumunu sordu. Sol bekte de oynayabilen Smolje, bu sezon ter döktüğü 12 karşılaşmada boy gösterirken, 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

GOLCÜ STOPER

Samsunspor'da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Rick van Drongelen, savunmadaki sertliğinin yanı sıra skorer kimliğiyle de öne çıkıyor.

JOKER SMOLCIC

Kocaelispor'da ilk yarıda oynadığı istikrarlı futbolla öne çıkan Smolcic, stoper dışında sol bekte de görev alıyor. Bu sezon 1 gol 1 asist yaptı.

SON DAKİKA
