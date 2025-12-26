Beşiktaş'a Ada'dan "10 numara" transfer: Facundo Buonanotte!

Ara transferin en hareketli takımlarından birisi olması beklenen Beşiktaş 10 numara transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Devre arasında Rafa Silva ile yollarını ayırması beklenen siyah-beyazlılar, Takvim'in haberine göre bu bölge için Brighton'ın 21 yaşındaki Arjantinli yıldızı Facundo Buonanotte'yi gündemine aldı. Sezon başında Chelsea'ye kiralanan genç oyuncunun devre arasında Brighton'a geri dönmesi bekleniyor. TFF'nin belirlediği 12+2 yabancı kuralına da uyan Buonanotte için ilerleyen günlerde Brighton ile temasa geçilip teklif yapılacağı da gelen bilgiler arasında. Maviler ile bu sezon çıktığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Tangocu'nun Brighton ile olan kontratı 2028 yılında sona erecek.