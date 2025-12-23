Cerny kozu

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde en önemli kozu Vaclav Cerny olacak. Trabzonspor deplasmanında 2 golle yıldızlaşan Çekyalı kanat oyuncusu Kadıköy'e yabancı değil. Daha önce Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye karşı mücadele veren siyah-beyazlı yıldız, 2 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Cerny 3 kez ağları sallarken, 6 da asist yaptı.

KADROYU BOZMAYACAK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dev karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor karşısında kazanan 11'i bozmama kararı aldı. Bireysel hatalar nedeniyle Kartal'ın gol yemesine neden olan Gökhan Sazdağı ve Emirhan Topçu yine yedek kulübesinde oturacak. Kaleyi Ersin Destanoğlu koruyacak. Savunma dörtlüsü Taylan Bulut, Paulista, Djalo ve Rıdvan'dan oluşacak. Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra ve Demir Ege merkez orta sahada, kaptan Orkun Kökçü ise önlerinde oynayacak. Kanatlarda Rashica ve Cerny, ileri uçta da Abraham forma giyecek.