Beşiktaş nihayet

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet özlemine son vermeyi başardı. Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçtan sadece 2 puan çıkartabilen siyah-beyazlılar, dün bu şanssızlığına Milot Rashica'nın golüyle son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısında Abraham'ın karşı karşıya kaçırdığı pozisyonla gole yaklaşan Kara Kartal, bir kez de Orkun Kökçü ile üst direğe takıldı. İlk yarı 0-0 sona ererken ikinci devreye ise hızlı başlayan taraf konuk Çaykur Rizespor oldu.

RASHICA ZAFERİ GETİRDİ

Mücadelenin 48. dakikasında Rak-Sakyi'nin vuruşu üst direkten dönerken konuk ekip bir çok kez gole yaklaştı. Daha sonra kendisine gelen siyah-beyazlılar, 64'te Kartal Kayra Yılmaz'ın güzel asistinde topu önüne aldı. Sürüp rakiplerini çalımlayan Rashica, topu köşeye göndererek takımına galibiyeti getirdi. Evindeki son 5. maçındaki ilk galibiyetini alan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ligin ilk yarısını 5. sırada tamamladı. Eğer Göztepe bugün iki farklı yenilirse, siyah-beyazlılar averajla dördüncü sıraya yükselecek.

RAFA SILVA'YA TEPKİ

Siyah-beyazlı takımda geleceği merak konusu olan Rafa Silva, 48 gün sonra kadroya dahil edildi. Süper Lig'de son olarak 2 Kasım'da Fenerbahçe derbisinde formayı giyen Portekizli futbolcu, son 5 maçta kadroda yer almamıştı. Dün kadrolar okunurken tribünler Rafa Silva'nın adını duyunca ıslıklarla protesto etti.

JESURAN RAK-SAKYI DİREĞİ GEÇEMEDİ

Konuk Çaykur Rizespor özellikle ikinci yarıda daha atak bir görüntü sergiledi. İkinci 45 dakikalık bölüme hızlı başlayan Karadeniz temsilcisi, 48. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza alanı içerisinde topla buluşan Jesuran Rak-Sakyi, topu sağına çekip şutunu gönderdi. Ancak top ilk yarıda Orkun Kökçü'nün de takıldığı direkten geri geldi. Büyük bir üzüntü yaşayan 23 yaşındaki İngiliz futbolcu, 74'te yerini Emrecan Bulut oyuna dahil oldu.

YALÇIN'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynanan son maça göre dün kadroda 4 değişikliğe gitti. Savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Afrika Kupası'na giden Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure dün sahada yoktu. Bu isimlerin yerine sahaya Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra ve Demir Ege Tıknaz sahaya ilk 11'de çıktı.

KARTAL'IN SAKATLIK KABUSU

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş çok sayıda sakat oyuncu verdi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki F.Bahçe mücadelesi öncesinde 4 futbolcu sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı. İlk olarak 45. dakikada Abraham, yerini Devrim'e bıraktı. İkinci yarıda sırasıyla Kartal, Paulista, ve Demir Ege oyuna devam edemediler. 4 ismin durumu bugün yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.