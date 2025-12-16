Trabzonspor’a cevap

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamalarına yanıt verdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez" denildi.
