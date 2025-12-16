CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'a cevap

Trabzonspor’a cevap

Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamalarına yanıt verdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2025 Salı 06:50
Trabzonspor’a cevap
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç, Trabzonspor Kulübü'nün açıklamalarına yanıt verdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Hakemin yönetiminden memnun musunuz, memnun değilseniz neden bu konuda da iki çift laf edemediniz? Türk futbolunun marka değerini korumaya özen gösteriyor olmamız, efendiliğimizi muhafaza etmemiz ve sağduyulu davranmamız, terbiyesizliğe göz yumacağımız manasına gelmez" denildi.
