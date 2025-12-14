CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Hadjam hamlesi! Sergen Yalçın transfere onay verdi

Beşiktaş'tan Hadjam hamlesi! Sergen Yalçın transfere onay verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın transferine onay verdiği Cezayirli sol bek için Young Boys 8 milyon euro istiyor. Hadjam’ın menajeri ile görüşmeler devam ediyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Hadjam hamlesi! Sergen Yalçın transfere onay verdi
Ocakta büyük hareketlilik beklenen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Kış döneminde en az 4 bölgeye takviye yapması beklenen siyah-beyazlı yönetim, sol bek transferine yoğunlaştı. Young Boys forması giyen Jaouen Hadjam sol bek adayları içinde favori konumunda. Sergen Yalçın'ın onay verdiği ve özellikle istediği Cezayirli yıldızın menajeri ile masaya oturuldu. Genel Koordinatör Serkan Reçber 22 yaşındaki futbolcunun menajeri ile görüşmeleri sürdürüyor. Mukavelesi 30 Haziran 2028'e kadar devam eden Hadjam için Young Boys'un 8 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. Yeni bir maceraya yelken açmak isteyen Cezayirli sol bekin kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı. Serkan Reçber kulüp yetkilileri ile bir toplantı yapacak ve bu transfer için yol haritası belirlenecek. Young Boys'un bonservis bedelini aşağı çektiği takdirde resmi imzaların atılması bekleniyor.
F.Bahçe'nin yıldızı Brezilya'ya mı dönüyor?
G.Saray'dan Salah'a teklifi!
DİĞER
20 yaşın altında en değerli Türk futbolcular! Zirvedeki isim belli oldu
Takvim yazdı Bakan Fidan doğruladı: SDG, İsrail’den cesaret alıyor
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti!
F.Bahçe o yıldızı böyle ikna edecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 01:02
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Arsenal 90+3'te hayat buldu! Arsenal 90+3'te hayat buldu! 00:58
Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! Flaş Icardi iddiası: O teklifi kabul etti! 00:51
G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! G.Saray Antalya'da yıldızlarıyla güldü! 00:42
Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk açıkladı 00:42
Daha Eski
G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu G.Saray Antalya'da farkı açtı! İşte güncel puan durumu 00:42
Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! Gedson yeniden Aslan mı oluyor? Flaş gelişme! 00:42
F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! F.Bahçe'ye İrfan Can'ın yerine 17'lik eldiven! 00:42
Kayseri'de gol sesi çıkmadı! Kayseri'de gol sesi çıkmadı! 00:42
Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! Ozan Kabak sakatlıktan golle döndü! 00:42
Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! Quaresma'dan flaş G.Saray açıklaması! 00:41