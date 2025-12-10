CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Yabancı VAR talebi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, “Saha içinde yerli hakemlerle devam etmeyi isteriz. İkinci yarıda yabancı VAR hakemi ile başlama isteğimizi ilettik. Kendileri çok farklı düşünmüyor” diye konuştu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, dün Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştü. Görüşme sonrası konuşan Adalı, "Saha içinde yerli hakemlerimizle devam etmeyi isteriz. İkinci yarıda yabancı VAR hakem isteğimizi ilettik. Kendileri çok farklı düşünmüyor. Federasyon başkanı da VAR'daki hataların telafisi olmadığını düşünüyor" dedi. Adalı, "Bir tane Beşiktaş'ın lehine hata söyleyin dedim, hatırlamıyorlar, Herhalde Türikye'de hakkını en cidde şekilde arayan biziz. Lehimize bir ye istemiyoruz ama aleyhimize de yapmasınlar. Yabancı VAR'li ikinci yarıya başlamak istiyoruz. İnşallah iyi değerlendirirler. Yabancı VAR'la hiçbir kulüp şikayet etmedi. Aklın yolu bir" diye konuştu. Beşiktaş Başkanı sabırlarının taştığını aktarıp, "Son noktadayız. Efendilikte üstümüze yok. Ama bizi tahrik etmesinler" yorumunu yaptı.

RESMEN ATEŞLE OYNUYORLAR

Başkan Serdal Adalı, Halil Umut Meler'e değinip, "Geçen maçta iyi yönetti. Bizim maçımızda VAR'a geldi. Böyle bir şey yok. Sorunlu olduğumuz bir hakemi tekrar denemek... Kusura bakmasınlar ateşle oynuyorlar" dedi. Adalı, "İnsanları sokağa dökmek isteyen bir ekp var. Maalesef MHK başkanımız konuya hakim değil" diye konuştu.

