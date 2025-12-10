CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'tan stoper harekatı! Listede 2 isim var

Beşiktaş, stoper rotasyonu için çalışmalar yapıyor. Napoli’den Amir Rrahmani ve Spartak Moskova’dan Alexander Djiku takip ediliyor, girişimlerin başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen Beşiktaş, ocak ayında transfer çalışmalarına ağırlık verecek. Şimdiden planlarını hazırlayan siyahbeyazlılar savunma hattına mutlaka takviye yapacak. Kartal'da en acil bölgenin savunma hattı olduğu bildirildi. Felix Uduokhai'nin ayrılmasının beklenmesi ve Gabriel Paulista'nın sakatlık durumu nedeniyle stopere hamlelerin yapılması bekleniyor. Beşiktaş'ta şu aşamada iki isim öne çıkıyor. Kartal; Napoli'den Amir Rrahmani ve Spartak Moskova'dan Alexander Djiku'yu yakından takip ediyor.

RRAHMANI NAPOLİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Napoli ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Amir Rrahmani, kulübüyle görüşmeler yapıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunan Kosovalı stoperin henüz bir karar vermediği belirtildi. Napoli'nin Rrahmani'yi takımda tutmak istediği ve opsiyonu devreye almayı planladığı kaydedildi. Ancak 31 yaşındaki futbolcunun farklı bir kulüpten gelebilecek teklifi de göz ardı etmeyeceği vurgulandı.

DJİKU DA SICAK BAKIYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'ya Spartak Moskova'ya giden Djiku'nun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Rus ekibiyle Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Ganalı stoper için kiralama yönteminin devreye alınabileceği kaydedildi. Tecrübeli stoperin İstanbul'u ve Türkiye'yi çok sevmesi Beşiktaş'a avantaj sağlıyor. Kartal'da Napoli'den 31 yaşındaki Kosovalı stoper Amir Rrahmani'de gündemde duruyor. İtalyan kulübüyle Haziran 2027'ye kadar kontratı olan deneyimli savunmacı da transfer listesinde yer alıyor.

DJİKU, 13 MAÇTA OYNADI

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Alexander Djiku, şimdiye kadar 13 resmi maçta forma giydi. Skor katkısı vermeyen Ganalı stoper toplamda 911 dakika süre aldı.

SON DAKİKA
