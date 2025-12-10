CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Beşiktaş Derbi gündemi

Derbi gündemi

Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de Trabzonspor ve Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmalara odaklanacak. Kartal’da tek hedef kazanarak yeniden düzlüğe çıkmak olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2025 Çarşamba 06:50
Derbi gündemi

Süper Lig'de istemediği bir noktada olan ve zirveden 11 puan geride duran Beşiktaş'ta gözler dev derbilere çevrildi. Ligin 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk haftasında da 23-25 Aralık tarihleri arasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Siyah-beyazlılar ligdeki kötü gidişatın ardından söz konusu iki derbide oynayacağı karşılaşmalardan galip ayrılarak yeni bir sayfa açmayı planlıyor.

İKİ DERBİ DE DEPLASMANDA

Son dönemde taraftarlarını da çok üzen siyah-beyazlılar, ezeli rakiplerine karşı alacağı galibiyetlerle yeniden düzlüğe çıkmanın hesaplarını yapıyor. Sergen Yalçın ve ekibi, iki derbinin de deplasmanda oynanacak olmasına karşın tamamen galibiyete odaklanmış durumda. Daha önce Beşiktaş'ın bu tip maçlardan zaferlerle ayrıldığını sıklıkla anımsatan Sergen Yalçın, galibiyetten başka bir seçenek düşünmüyor. Kartal, iki hafta içerisinde iki maçtan 3 puan almayı hesaplıyor.

İÇ SAHADA SEVİNEMEDİ

SÜPER Lig'de bu sezon evinde beklediği sonuçları alamayan Beşiktaş, son 4 maçını kazanamadı. Siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de son 4 lig maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik yaşadı. Kartal sahasındaki son 4 lig maçında 10 puan kaybetti.

İLK 7 ŞANSSIZLIĞI

Kartal bu sezon Süper Lig'de ilk 7 sırada oynadığı takımlara karşı galibiyet alamadı. Puan tablosunda ilk 7'de olan takımlardan Galatasaray (1-1), Samsunspor (1-1) ve Gaziantep (2-2) ile berabere kalan siyahbeyazlılar, Fenerbahçe (2-3) ve Göztepe'ye (0-3) ise mağlup oldu. Beşiktaş bu şanssızlığını 2 hafta içinde yapacağı Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarıyla tersine çevirmeyi hedefliyor.

14 MAÇTA 22 PUAN

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'taki ikinci dönemine istediği gibi başlayamadı. Siyah- beyazlı takımın başında 14 lig maçına çıkan Sergen Yalçın, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. 22 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı, derbilerde ise Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken, Galatasarayla'da 1-1 berabere kaldı.

