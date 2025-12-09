CANLI SKOR ANA SAYFA
Saç baş yolduk

Saç baş yolduk

Sergen Yalçın, çok fazla gol kaçırdıklarının altını çizdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Saç baş yolduk

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep FK maçının ardından kaçan gollere isyan etti: "Futbol ortamı çok sağlıksız. Hakem camiasının özeleştiri yapması gerekiyor. Federasyon mu bakar bilmiyorum ama yazık futbola... Rakip takım 10-12 dakika süre çaldı, yerde yatmaktan. Döndüm dördüncü hakeme... Diyorum 'hocam bu kadar yerde yatmaz oyuncu. Dışarı çıkarın' ama oyuncu saha içinde tedavi oluyor devam ediyor. Çıkarmıyorlar. Rakibin attığı iki gol yine bireysel hatalardan...

YAZIK OLDU DİYEBİLİRİM

Bu seviyede olmaması gereken basit goller yiyoruz. Buna biz çözüm bulamayız. Bireysel hataların çözümü yok. Kaç tane pozisyona girmemiz gerekiyor maçı kazanmamız için. Çocuklar çok tempolu, çok iyi oynadılar, çok iyi mücadele ettik. Ancak bugün kaçan goller saç baş yoldurdu diyebilirim. Çok kolay kazanacağımız maçı bireysel hatalar yüzünden kazanamadık. Geldiğimiz günden bu yana takım istatistiksel olarak inanılmaz gelişme gösterdi. Ama sonuca yansımayınca ön plana çıkmıyor. Çok gol kaçırdık. Yazık oldu diyebilirim."

