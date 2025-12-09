İki takımdan da hatalar silsilesi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş-Gaziantep FK maçına bireysel hatalar damga vurdu. Gaziantep'in 7'nci dakikadaki atağında Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Top, Bayo'nun önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu da takımını öne geçirdi. Beşiktaş'ın ilk golünde bu defa Gaziantep kalecisi Zafer hata yaptı. Zafer, Ogün'ün geri pasında topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Toure'ye çarpıp ağlara gitti. İki takım da ilk gollerini bireysel hatalardan buldu

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Beşiktaş-Gaziantep FK maçına bireysel hatalar damga vurdu. Gaziantep'in 7'nci dakikadaki atağında Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Top, Bayo'nun önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu da takımını öne geçirdi. Beşiktaş'ın ilk golünde bu defa Gaziantep kalecisi Zafer hata yaptı. Zafer, Ogün'ün geri pasında topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Toure'ye çarpıp ağlara gitti. İki takım da ilk gollerini bireysel hatalardan buldu

1

Tammy Abraham Beşiktaş formasıyla ilk kafa golünü attı. En son Nisan 2024'te kafayla gol bulmuştu.

