İki takımdan da hatalar silsilesi

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına bireysel hatalar damga vurdu. Gaziantep'in 7'nci dakikadaki atağında Gökhan Sazdağı, topu ayağının altından kaçırdı. Top, Bayo'nun önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu da takımını öne geçirdi. Beşiktaş'ın ilk golünde bu defa Gaziantep kalecisi Zafer hata yaptı. Zafer, Ogün'ün geri pasında topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Toure'ye çarpıp ağlara gitti. İki takım da ilk gollerini bireysel hatalardan buldu

Tammy Abraham Beşiktaş formasıyla ilk kafa golünü attı. En son Nisan 2024'te kafayla gol bulmuştu.