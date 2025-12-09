CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Dolmabahçe'de Yönetim istifa

Dolmabahçe’de Yönetim istifa

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer büyük boşluklar yer aldı. Sadece kale arkası tribünü doluydu. Maçı izlemeye gelen siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarına maç öncesinde büyük destek verse de sonrasında büyük tepki gösterdi. Özellikle yenilen ikinci golün ardından tüm tribünler, bütün futbolcuları ıslıkladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise ibre yönetime ve Sergen Yalçın'a döndü. Dolmabahçe'de 'yönetim istifa, Sergen istifa' sesleri yükseldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 06:50
Dolmabahçe’de Yönetim istifa

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer büyük boşluklar yer aldı. Sadece kale arkası tribünü doluydu. Maçı izlemeye gelen siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarına maç öncesinde büyük destek verse de sonrasında büyük tepki gösterdi. Özellikle yenilen ikinci golün ardından tüm tribünler, bütün futbolcuları ıslıkladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise ibre yönetime ve Sergen Yalçın'a döndü. Dolmabahçe'de 'yönetim istifa, Sergen istifa' sesleri yükseldi.

4

Beşiktaş evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamadı. En son 2006'da böyle bir seri yaşamıştı

YORUMSUZ

Beşiktaş, maçın devre arasında Antep'in attığı golün VAR görüntüsünü paylaştı ve "Yorumsuz" notunu yazdı. Ayrıca Jota'nın yerde kaldığı pozisyon için de "Kime VAR kime YOK!" mesajını paylaştı

Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı!
Cimbom ilk 24 için sahaya çıkacak!
DİĞER
Beşiktaş'a Gaziantep maçında sakatlık şoku! İki yıldız isim devam edemedi...
Futbolda bahis soruşturması: Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı tutuklandı! | Ahmet Çakar hakkında karar
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı!
SON DAKİKA
Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! Mert Hakan'ın 200 milyonluk bahis ağı! 04:59
Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! Mert Hakan, Murat Sancak ve Metehan Baltacı tutuklandı! 01:30
Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! Beşiktaş'tan hakem tepkisi ve TFF'ye çağrı! 01:30
Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak Okan Buruk'tan müjdeli haber: Kadroda olacak 01:30
Galatasaray'dan stoper harekatı! Galatasaray'dan stoper harekatı! 01:29
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş açıklama! 01:29
Dolmabahçe'de kazanan yok! Dolmabahçe'de kazanan yok! 01:29
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:29
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve yönetime tepki! 01:29
Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! Beşiktaş penaltı bekledi hakem "Devam" dedi! 01:29
Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! Beşiktaş'tan devre arasında tepki: Yorumsuz! 01:29
Akdeniz derbisinde kazanan yok! Akdeniz derbisinde kazanan yok! 01:29