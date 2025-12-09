Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaşlı taraftarlar, Gaziantep FK maçına ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer büyük boşluklar yer aldı. Sadece kale arkası tribünü doluydu. Maçı izlemeye gelen siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarına maç öncesinde büyük destek verse de sonrasında büyük tepki gösterdi. Özellikle yenilen ikinci golün ardından tüm tribünler, bütün futbolcuları ıslıkladı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte ise ibre yönetime ve Sergen Yalçın'a döndü. Dolmabahçe'de 'yönetim istifa, Sergen istifa' sesleri yükseldi.

4

Beşiktaş evinde oynadığı son 4 Süper Lig maçını kazanamadı. En son 2006'da böyle bir seri yaşamıştı

YORUMSUZ

Beşiktaş, maçın devre arasında Antep'in attığı golün VAR görüntüsünü paylaştı ve "Yorumsuz" notunu yazdı. Ayrıca Jota'nın yerde kaldığı pozisyon için de "Kime VAR kime YOK!" mesajını paylaştı