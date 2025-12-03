Beşiktaş'tan Valentino Lazaro takibi! 2 kulüp daha peşinde

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler planlayan Beşiktaş'ta hazırlıklar hız kazandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar kadrosunu güçlendirmek istiyor. İtalyan basınında, Kartal'ın Torino'da forma giyen 29 yaşındaki sağ Valentino Lazaro'yu takip ettiği iddia edildi. İtalyan kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Lazaro'nun piyasa değeri ise 4.5 milyon euro. Beşiktaş'ın ocakta Avusturyalı futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor.

İKİ KULÜP DAHA İSTİYOR

2023-2024 sezonundan bu yana Torino'da oynayan Lazaro'yu Beşiktaş'ın dışında iki kulüp daha izliyor. Katar kulübü Al Duhail ile Almanya Bundesliga'dan Union Berlin'in deneyimli sağ beki transfer listesinde tuttuğu belirtildi. Avusturyalı oyuncunun henüz geleceğiyle ilgili karar vermediği dile getirildi. Ocak ayında ayrılmaya sıcak bakan Valentino Lazaro'nun tüm teklifler geldikten sonra bir değerlendirme yapacağı kaydedildi. Bu sezon Torino formasıyla 14 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 1 asist yaptı ve 857 dakika sahada kaldı.

AVUSTURYA MİLLİ TAKIMI FAKTÖRÜ

Transferde adı Beşiktaş'la anılan Valentino Lazaro, Avusturya Milli Takımı'na düzenli bir şekilde çağrılıyor. Torino'da bu sezon istediği süreleri tam anlamıyla bulamayan Lazaro, ocak ayında daha fazla forma giyebileceği bir takıma gitmek ve Avusturya Milli Takımı'nda formasından geride kalmak istemiyor.

SOL BEKTE DE OYNUYOR

Esas mevkisi sağ bek olan Valentino Lazaro, sol bekte de şans bulabiliyor. Sol ayağını da kullanabilen Avusturyalı futbolcu, hücumda etkili bir görüntü çiziyor. Lazaro, 3'lü savunma sisteminde de kanat bek olarak da görev yapabiliyor.

SALZBURG'DA PARLADI

Ülkesi Avusturya'da Salzburg altyapısından yetişen Valentino Lazaro, çıkışını da bu formayla yaptı. Salzburg'la 4 Avusturya Kupası ve 5 lig şampiyonluğu yaşayan Lazaro, daha sonra 2018'de Almanya'ya Herta Berlin'e transfer oldu. Yıldız sağ bek Salzburg'da 121 maçta 15 gol, 23 asistle 38 gole katkı yaptı.

ROSİER'İ ANIMSATIYOR

Siyah-beyazlılarda sağ beke takviye olarak listede adı geçen Valentino Lazaro, futbol tarzı ve profiliyle Valentin Rosier'i anımsatıyor. 2020- 2021 sezonunda Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşayan Rosier, sağ bekteki performansıyla dikkat çekmişti. Lazaro da oyun stiliyle Rosier'i akıllara getirdi.

ÖNEMLİ TAKIMLARDA YER ALDI

Valentino Lazaro kariyeri boyunca Avrupa'nın önemli liglerinde ve üst seviye takımlarda oynadı. İtalya'da İnter, Almanya'da Borussia Monchengladbach, Portekiz'de Benfica, Avusturya'da Salzburg ve İngiltere'de Newcastle United gibi kulüplerin formasını taşıyan 29 yaşındaki futbolcu tecrübesiyle öne çıkıyor.