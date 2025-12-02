CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İstatistik canavarı

İstatistik canavarı

2 maç sonra ilk 11'e dönen kaptan Orkun performansıyla alkış aldı. 9 kilit pas veren 24 yaşındaki yıldız, girdiği 7 mücadelenin 5’inden galip ayrıldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 Salı 06:51
İstatistik canavarı
Kırmızı kart cezasını tamamlayıp 2 maç aradan sonra takıma dönen kaptan Orkun Kökçü, Fatih Karagümrük karşısında başarılı istatistikleri ile dikkat çekti. 9 kilit pas veren, yüzde 92 (60/65) pas isabetiyle oynayan, 12 geri top kazanan milli futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin de 5'inden galip ayrılarak otoritelerden tam not aldı. Siyah-beyazlı oyuncu, A Milli Takımımızın dünya futbolunun 1 numarası İspanya ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada 1 asist yapmış, 4 de kilit pas atmıştı. İspanyol basını karşılaşmanın en iyi oyuncusu olarak Orkun Kökçü'yü seçmişti.
Beşiktaş
