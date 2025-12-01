CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Jota&Bilal A.Ş.

Jota&Bilal A.Ş.

İlk kez 11’de maça başlayan Jota Silva süper performansını golle süsledi. İleri uçta görev alan El Bilal Toure de şık bir plaseyle ağları havalandırdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 Pazartesi 06:50
Jota&Bilal A.Ş.

Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük ile deplasmanda yaptığı karşılaşmaya Jota Silva ve El Bilal Toure damga vurdu. Bu sezon ilk kez 11'de karşılaşmaya başlayan ve sol kanatta görev alan Portekizli yıldız, 41. dakikada gol perdesini açtı. Vaclav Cerny'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Jota Silva rakibinden sıyrıldıktan sonra yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

DİREĞE TAKILDI

90 dakika çok çalışan ve kanadı etkili kullanan 26 yaşındaki futbolcunun 82. dakikada bir şutunda top üst direkten döndü. Formsuz Abraham'ın yerine ileri uçta görev yapan El Bilal Toure de performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe derbisinde 1 gol, 1 asistlik performansıyla takımının en üretken ismi olan Malili golcü, Cengiz'in asistinde 72'de şık bir plaseyle topu ağlarla buluşturdu. Bilal bu sezon Süper Lig'de 3 gol 3 asistlik performansıyla 6 gole direkt etki etti.

PAULİSTA YİNE SAKATLANDI

Siyah-beyazlı takımda son haftalardaki formuyla dikkat çeken Gabriel Paulista, Fatih Karagümrük maçında talihsizlik yaşadı. Sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu oyuna devam edemedi. Tecrübeli savunmacının yerine 61. dakikada Tiago Djalo oyuna dahil oldu. Geçen sezon sakatlıkları nedeniyle tam 24 maç kaçıran Paulista, bu sezon uyluk gerilmesi nedeniyle 2 maçta takımdaki yerini alamamıştı.

İVO GRBİC'TEN 10 KURTARIŞ

Fatih Karagümrük'ün kalecisi Ivo Grbic, Beşiktaş karşısında müthiş performansıyla beğeni topladı. Cengiz Ünder'in penaltı vuruşunda sağ köşeye yatarak golü önleyen Hırvat file bekçisi, toplam 10 kurtarış yaparak tribünlerden alkış aldı. Ceza sahası içinde atılan 7 şutu da kurtaran 29 yaşındaki eldiven, Sofascore verilerine 9.9 puanla sahanın en başarılı ismi oldu.

CENGİZ ÜNDER AFFETTİRDİ

Karagümrük-Beşiktaş maçının 58. dakikasında VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cengiz'in vuruşunda kaleci Grbic sağına yatarak penaltıyı kurtardı. Geçen hafta Samsunspor karşılaşmasında penaltıdan ağları havalandıran 28 yaşındaki futbolcu, ikinci golde El Bilal Toure'ye asist yapara

SON DAKİKA
