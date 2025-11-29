CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Sakatlık...

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Sakatlık...

Beşiktaş'ın Karagümrük maçı hazırlıkları kapsamında 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında siyah-beyazlı ekip resmi web sitesinden bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 18:45 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 18:57
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Sakatlık...

Beşiktaş, 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında resmi web sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında,

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

İfadeleri yer aldı.

