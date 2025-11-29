Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz şoku! Sakatlık...

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, 28 Kasım tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlık yaşayan oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında resmi web sitesinden bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekibin açıklamasında,

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

İfadeleri yer aldı.