Yönetim istifa!

Beşiktaş taraftarı zorlu müsabakada takımlarını yalnız bırakmadı. Tüpraş Stadı'ndaki maça siyah- beyazlı futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde küçük boşluklar göze çarparken, taraftarlar karşılaşma öncesi oyunculara tezahüratlarla destek verdi. Samsunsporlu futbolseverler de kendilerine ayrılan bölümü doldurarak takımlarına destek oldu. Maçın uzatma dakikalarında siyah-beyazlı tribünler Beşiktaş yönetimini ve teknik direktör Sergen Yalçın'ı protesto etti. Bir grup taraftar, yönetimi ve 52 yaşındaki teknik adamı istifaya davet etti.