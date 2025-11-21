CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Karaoğlan'la ilk kez

Karaoğlan'la ilk kez

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Samsunspor'u konuk edeceği zorlu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2025 Cuma 06:50
Karaoğlan'la ilk kez

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Samsunspor'u konuk edeceği zorlu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. Atilla Karaoğlan bu sezon ilk kez siyahbeyazlı takımın maçında düdük çalacak.

