Karaoğlan'la ilk kez

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'nda Samsunspor'u konuk edeceği zorlu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Ömer Tolga Güldibi. Atilla Karaoğlan bu sezon ilk kez siyahbeyazlı takımın maçında düdük çalacak.
