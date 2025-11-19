Beşiktaş’a 2 Alman panzeri birden! Bonservissiz transfer operasyonu

Transfer çalışmalarına başlayan ve planlarını hazırlayan Beşiktaş'ta iki Alman futbolcu öne çıktı. Kadrosuna kaleci ve forvet takviyesi düşünen siyah-beyazlılarda Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega isimleri göze çarptı. West Ham United'dan ayrılmak istediğini kulübe ileten 32 yaşındaki forvet Füllkrug ile Manchester City'de forma şansı bulamayan 33 yaşındaki kaleci Stefan Ortega listede ilk sıralara yazıldı. Premier Lig'de yer alan iki isim yeni bir takıma transfer olmaya son derece sıcak bakıyor.

VEDA VAKTİ

Niclas Füllkrug bu sezon West Ham United'da 7 resmi maça çıkarken skor üretemedi. Stefan Ortega da bu sezon Manchester City'de sadece 1 maçta kaleye geçti. Füllkrug'un West Ham ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek. Alman golcü, sözleşmesini feshedip ocak ayında farklı bir takıma gitmek istiyor. Kaleci Ortega'nın da Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Üçüncü kaleci konumuna düşen Alman eldiven, ocak ayında kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeyi planlıyor.

BONSERVİSSİZ TRANSFER PLANI

Kara Kartal ocak ayı transfer döneminde iki Alman yıldız Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega'yı bonservis ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. Füllkrug, West Ham ile sözleşmesini feshetmek istiyor. Aynı şekilde kaleci Ortega da sezon sonunda bitecek sözleşmesi için Manchester City'den kolaylık göstermelerini bekliyor. West Ham ve Manchester City kulüpleri olumlu karar alırsa Beşiktaş'ın söz konusu iki yıldız ismi bonservis ödemeden getirme şansı bulunuyor.

DÜNYA KUPASI HEDEFLERİ

Niclas Füllkrug ve Stefan Ortega, 2026 Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nda yer almak istiyor. Bu nedenle iki yıldız isim de ocak ayında daha fazla forma şansı bulabilecekleri bir takıma transfer olmayı planlıyor. Deneyimli forvet Füllkrug, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te Almanya forması giymişti. Dünya Kupası elemelerinde kadroda olan kaleci Stefan Ortega da 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmak istemiyor.

BUNDESLIGA GOL KRALI OLDU

Alman forvet Niclas Füllkrug, 2022-2023 sezonunda Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da gol kralı olmuştu. O sezon Werder Bremen formasıyla 16 gol atan Füllkrug, hemen akabinde Borussia Dortmund'a imza atmıştı. 1 sene sonra da West Ham United'a gitmişti.

ALMAN YILDIZLAR İZ BIRAKTI

Beşiktaş'ta kulüp tarihinde iz bırakan birçok Alman futbolcu bulunuyor. 1994'te Bayern Münih'ten gelen kaleci Raimond Aumann'dan bu yana siyah-beyazlı forma altında önemli Alman yıldızlar oynadı. Özellikle Markus Münch, Mario Gomez, Fabian Ernst, Roberto Hilbert, Andreas Beck ve Stefan Kuntz gibi iz bırakarak başarılı olan futbolcular oldu. Şu anda mevcut kadroda da Felix Uduokhai bulunuyor.