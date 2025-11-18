Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Rafa Silva ile eski takımı Benfica'nın ilgilendiği iddia edilmişti. Portekiz basını, Benfica'nın yıldız futbolcu için aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Adalı, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez" dedi.
Yalçın ise Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçının olduğu hafta antrenmanlara ve maçlara çıkmak istemediğini dile getirdi.
Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen tecrübeli futbolcunun eski takımı Benfica'ya döneceği öne sürülmüştü.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Portekiz basını, Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini ancak oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi halinde Silva ile görüşeceğini duyurdu.
Record kaynaklı haberde, Portekiz ekibinin Joao Mario, Orkun Kökçü ve David Jurasek transferleri dolayısıyla iyi ilişkiler kurduğu Beşiktaş'a saygı göstermek adına siyah-beyazlılardan ayrılmaması halinde Rafa Silva için herhangi bir hamle yapmayacağını duyurdu.