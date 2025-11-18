CANLI SKOR ANA SAYFA
Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak istediğini dile getiren Rafa Silva ile eski takımı Benfica'nın ilgilendiği iddia edilmişti. Portekiz basını, Benfica'nın yıldız futbolcu için aldığı kararı açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 11:50
Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Geçtiğimiz sezon başında transfer edilen Portekizli yıldız, siyah-beyazlılardan ayrılmak istediği için antrenmanlara çıkmıyor.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, geçtiğimiz cumartesi günü deneyimli oyuncunun durumuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Adalı, "Rafa Silva bizim sözleşmeli oyuncumuzdur. Bugünden sonra iki seçeneği vardır. Ya bir an önce kendisine duyulan sevginin ve güvenin karşılığını verir, profesyonelliğin gereğini yapar ve sözleşmesi bitene kadar yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirir. Ya da Beşiktaş'ın belirlediği bonservisi getirir, gider. Bunların ikisine de yanaşmıyorsa sözleşmesinin sonuna kadar hiçbir yere falan da gidemez" dedi.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Yalçın ise Rafa Silva'nın Kasımpaşa maçının olduğu hafta antrenmanlara ve maçlara çıkmak istemediğini dile getirdi.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Beşiktaş'taki geleceği yılan hikayesine dönen tecrübeli futbolcunun eski takımı Benfica'ya döneceği öne sürülmüştü.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMAZSA TEKLİF YAPILMAYACAK

Portekiz basını, Benfica'nın Rafa Silva'nın durumunu yakından takip ettiğini ancak oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi halinde Silva ile görüşeceğini duyurdu.

Benfica'dan Rafa Silva kararı! Beşiktaş'a saygı duydukları için...

Record kaynaklı haberde, Portekiz ekibinin Joao Mario, Orkun Kökçü ve David Jurasek transferleri dolayısıyla iyi ilişkiler kurduğu Beşiktaş'a saygı göstermek adına siyah-beyazlılardan ayrılmaması halinde Rafa Silva için herhangi bir hamle yapmayacağını duyurdu.

