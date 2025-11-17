Mustafa şoku

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ümit Milli Takımımızın Ukrayna ile yaptığı maçta sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu'ndan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüp, milli takım kadrosundan çıkarılan genç oyuncunun sakatlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı. Açıklamada, "Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı. Siyah-beyazlı futbolcunun yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

73 GÜN FORMA GİYEMEDİ

Mustafa Erhan Hekimoğlu sakatlık talihsizliğini sürekli yaşıyor. 18 yaşındaki futbolcu bu sezon uyluk gerilmesi ve kısmi kas kopması nedeniyle toplam 73 gün sahalardan uzak kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu Trendyol Süper Lig'de 4 maçta 85, Konferans Ligi Elemeleri'nde ise sadece 3 dakika süre alabildi.