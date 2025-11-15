Wilfried Ndidi gururu

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya forması giyen Wilfried Ndidi'nin başarılı performansı Beşiktaş teknik heyetini mutlu etti. Deneyimli orta saha, yeşil-beyazlı takımın yarı finalde Gabon'u 4-1 yendiği karşılaşmada ikinci golün pasını verdi. 70 kez milli takım forması giyen Ndidi'nin toplam 5 asisti bulunuyor. Nijerya finalde yarın akşam Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.
2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya forması giyen Wilfried Ndidi'nin başarılı performansı Beşiktaş teknik heyetini mutlu etti. Deneyimli orta saha, yeşil-beyazlı takımın yarı finalde Gabon'u 4-1 yendiği karşılaşmada ikinci golün pasını verdi. 70 kez milli takım forması giyen Ndidi'nin toplam 5 asisti bulunuyor. Nijerya finalde yarın akşam Demokratik Kongo ile kozlarını paylaşacak.