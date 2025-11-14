CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Roller coaster gibiydi!

Roller coaster gibiydi!

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş dönemini tarif ederken, "Tam bir roller coaster gibiydi diyebilirim, ama harikaydı. İnsanlar inanılmaz tutkulu. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda" diye konuştu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roller coaster gibiydi!

Kartal'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş dönemi hakkında konuştu. Norveçli teknik direktör, "Beşiktaş'taki dönemim için tam bir roller coaster gibiydi diyebilirim, ama harikaydı. İnsanlar inanılmaz tutkulu. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Sanki... Bilmiyorum, ben o kulübe istikrar getirecek doğru adam mıydım emin değilim" dedi. Beşiktaş'ta insanların büyük bir tutkuya sahip olduğunu anlatan Solskjaer, "Onları yavaş yavaş benim bakış açıma, düşünce tarzıma çekmeyi umuyordum. Ama tutku o kadar yüksekti ki... Maçı kaybedince, her şey bitti'; maçı kazanınca 'tam parti moduna geç'. Böyleydi" cümleleriyle tarif etti.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVDİM

Ole, Beşiktaş'ı çok iyi anımsadığını anlatıp, "Kesinlikle her şeyi çok sevdim Beşiktaş'ta. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz, çılgınca. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik" ifadelerini kullandı.

TAM BİR MEYDAN OKUMAYDI

Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş büyük bir meydan okumaydı. Oraya geldiğimde oyuncuların çoğu mental olarak bitmiş gibiydi. Onlara yeniden özgüven vermeye çalışmayı seviyorum. Elbette sonuç alınca her şey daha kolay. Ama ben insanlarla çalışmayı seviyorum" diye konuştu.

HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

Beşiktaş'ta çalışmaktan pişmanlık duymadığını aktaran Solskjaer şunları söyledi: "Teklif geldiğinde Norveç'teki evime yeni taşınmıştım. Çoğu zaman insan, yaptıklarından değil yapmadıklarından pişman oluyor. Tek bir saniye bile pişman değilim. Harika deneyimdi."

G.Saray'da Anguissa ısrarı!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55