Kartal'ın eski hocası Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş dönemi hakkında konuştu. Norveçli teknik direktör, "Beşiktaş'taki dönemim için tam bir roller coaster gibiydi diyebilirim, ama harikaydı. İnsanlar inanılmaz tutkulu. Hem iyi anlamda hem kötü anlamda. Sanki... Bilmiyorum, ben o kulübe istikrar getirecek doğru adam mıydım emin değilim" dedi. Beşiktaş'ta insanların büyük bir tutkuya sahip olduğunu anlatan Solskjaer, "Onları yavaş yavaş benim bakış açıma, düşünce tarzıma çekmeyi umuyordum. Ama tutku o kadar yüksekti ki... Maçı kaybedince, her şey bitti'; maçı kazanınca 'tam parti moduna geç'. Böyleydi" cümleleriyle tarif etti.

BEŞİKTAŞ'I ÇOK SEVDİM

Ole, Beşiktaş'ı çok iyi anımsadığını anlatıp, "Kesinlikle her şeyi çok sevdim Beşiktaş'ta. Stadyumdaki atmosfer inanılmaz, çılgınca. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi evimizde yendik" ifadelerini kullandı.

TAM BİR MEYDAN OKUMAYDI

Ole Gunnar Solskjaer, "Beşiktaş büyük bir meydan okumaydı. Oraya geldiğimde oyuncuların çoğu mental olarak bitmiş gibiydi. Onlara yeniden özgüven vermeye çalışmayı seviyorum. Elbette sonuç alınca her şey daha kolay. Ama ben insanlarla çalışmayı seviyorum" diye konuştu.

HİÇ PİŞMAN DEĞİLİM

Beşiktaş'ta çalışmaktan pişmanlık duymadığını aktaran Solskjaer şunları söyledi: "Teklif geldiğinde Norveç'teki evime yeni taşınmıştım. Çoğu zaman insan, yaptıklarından değil yapmadıklarından pişman oluyor. Tek bir saniye bile pişman değilim. Harika deneyimdi."