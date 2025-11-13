Jota forma istedi

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

AZ SÜREDE ÇOK İŞ

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminin son günlerinde Nottingham Forest'ten renklerine kattığı Jota, az süre almasına rağmen takıma yaptığı katkıyla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki yıldız, 113 dakika forma şansı bulurken, 2 kez ağları havalandırarak fark yaratmayı başardı. Kocaelispor karşısında gol atan Portekizli yıldız, Antalya maçında da 67'de oyuna girerken, 81'de Cerny'nin asistinde takımını rahatlatan gole imzasını koydu.

İLK 11'E GÖZ KIRPTI

Attığı şık golden sonra Beşiktaş tribünlerine yönelik "Ben buradayım" hareketini yapan ve moral ve öz güven kazanan Jota Silva, artık ilk 11'de forma giymek istiyor. Portekizli futbolcu düzenli forma şansı bulduğu zaman ritmini daha da artıracağını düşünüyor. 26 yaşındaki futbolcunun performansından memnun kalan teknik direktör Sergen Yalçın'ın milli ara dönüşünde Jota Silva'ya daha çok şans vermesi bekleniyor.

OPSİYONU ZORUNLU DEĞİL

Beşiktaş yönetiminin 2 milyon euro bedelle kiralık olarak N. Forest'ten kadrosuna kattığı Jota Silva'nın satın alma opsiyonu zorunlu değil. Kara Kartal'ın sezon sonunda 26 yaşındaki yıldızın bonservisini almak isterse Premier Lig ekibine 17 milyon euro ödemesi gerekiyor.

HER ORTAMA UYUM SAĞLAR

Jota Silva'nın eski teknik direktörü Joao Ferreira, yıldız oyuncu için övgü dolu ifadeler kullandı. Ferreira, "Görevi ne olursa olsun her ortama uyum sağlayabiliyor. Nasıl oynaması gerektiğini iyi biliyor. Rakip kaleye yakınsa her zaman tehlikelidir" şeklinde konuştu.