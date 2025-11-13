CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Transferde Rafa Silva detayı

Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Transferde Rafa Silva detayı

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’la sorun yaşadığı ileri sürülen Rafa Silva’nın Al Ahli’ye transferi gerçekleşirse Rus yıldız için bir kez daha Lokomotiv Moskova’nın kapısını çalacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Transferde Rafa Silva detayı

Beşiktaş yönetimi, Teknik direktör Yalçın ile sorun yaşadığı ve takımdan ayrılmak istediği ileri sürülen Rafa Silva'nın ayrılma ihtimaline karşılık B planını hazırladı. Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, sakatlığı gerekçesiyle Antalya'ya götürülmeyen Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için ısrarcı. Siyah-beyazlı kurmaylar 32 yaşındaki oyuncuyu kadroda tutmak için çaba sarf ediyor. Ayrılık durumunda Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov için düğmeye basılacak.

ARANAN JOKER

Beşiktaş Başkanı Adalı'nın ara transfer döneminde Rusların altın çocuğu için bir kez daha Rus kulübünün kapısını çalacağı öğrenildi. Yaz döneminde de gündeme gelen 20 yaşındaki futbolcunun transferi için her türlü fedakarlığın yapılacağı aktarıldı. 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sağ kanatta da görev yapabilen genç yıldız, çok yönlü bir futbolcu profilinde. Aleksey Batrakov'un renklere bağlanması orta sahada fazla alternatifi olmayan teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini güçlendirecek.

17 GOLE KATKI YAPTI

Kreatif pasları ve son vuruş kabiliyetiyle de dikkat çeken Aleksey Batrakov, bu sezon Rusya Ligi ve Rusya Kupası'nda tam 17 gole katkı sundu. Bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma şansı bulan Rus yıldız, 13 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Rus kulübü, Haziran 2025'te Batrakov'un sözleşmesini 2029 yılına kadar uzattı. L. Moskova yönetimi, yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini de 15 milyon euro olarak belirledi.

Hollandalı yıldız G.Saray'a teklif edildi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu: Onlar şehitler safında Peygamberimize komşu
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle!
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:34
Rafa Silva'dan şok eden karar! Rafa Silva'dan şok eden karar! 01:24
F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! F.Bahçe'den hücuma sürpriz hamle! 01:14
Szymanski'ye Bundesliga kancası! Szymanski'ye Bundesliga kancası! 01:05
Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! Süper Kupa tarihleri ve oynanacak şehirleri belli oldu! 00:32
Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! Kroos'tan flaş Arda Güler sözleri! 00:32
Daha Eski
TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! TFF'den bahis soruşturması hakkında yeni açıklama! 00:32
Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! Tedesco'nun ilk 11'i netleşti! 00:32
Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! Serdal Adalı'dan TFF'ye tepki! 00:32
F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli F.Bahçe'yi yıkan haber! Transfere Ibrahimovic engeli 00:32
İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" İspanyollar Victor Osimhen transferini duyurdu! "Yeni bir projeye hazır" 00:32
Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... Dursun Özbek: Bahis oynayanlar... 00:32