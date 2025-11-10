CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan 10 Kasım mesajı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yıl dönümü nedeniyle '10 Kasım' mesajı geldi.

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2025 Pazartesi 12:09
İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Tarihe baktığımızda Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yarınlarımıza ışık tutacak onlarca sözünü, mirasını görürüz.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisiyle ilgili olarak bizlere öğütlediği gibi; "Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir."

Bugün ülkemizin kurucusunu, istiklal ve bağımsızlığımızın en büyük kahramanını, Milli Mücadelemizin Başkomutanı'nı, Ata'mızı sonsuzluğa uğurladığımız için elbette çok üzgünüz, fakat bu üzüntüden daha büyük bir hisle O'nun fikirlerine, ilkelerine büyük bir minnet ve sadakatle bağlıyız.

Aziz Türk milletinin,

Ve Cumhuriyet'in ilk ve en büyük spor kulübü Beşiktaş'ın evlatları olarak yolumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı özgürlük, bağımsızlık ve çağdaş uygarlık yoludur.

Ebediyete intikalinin 87'nci yıldönümünde başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, hatıraları önünde saygıyla ve minnetle eğiliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

DİĞER
SON DAKİKA
