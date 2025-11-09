CANLI SKOR ANA SAYFA
Kornerden 4. gol

Siyah-beyazlı takım duran top çalışmasının semeresini Antalyaspor maçında da aldı. Djalo kafayla ağları sallarken, Kartal bu sezon kornerden 4 gol kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada "Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı takım antrenmanlarda yaptığı duran top çalışmasının meyvesini Antalyaspor deplasmanında da aldı. 27. dakikada Cengiz Ünder'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Djalo kafayla topu ağlarla buluşturdu. Kartal böylece bu sezon köşe vuruşlarından toplam 4 gol kaydetti. Konyaspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı erteleme maçında Orkun Kökçü'nün kornerinde Ndidi kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti. Djalo Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.

İsmail Yüksek'e Fransız kancası
DİĞER
SON DAKİKA
