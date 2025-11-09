Kornerden 4. gol

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın daha önce yaptığı açıklamada "Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Siyah-beyazlı takım antrenmanlarda yaptığı duran top çalışmasının meyvesini Antalyaspor deplasmanında da aldı. 27. dakikada Cengiz Ünder'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Djalo kafayla topu ağlarla buluşturdu. Kartal böylece bu sezon köşe vuruşlarından toplam 4 gol kaydetti. Konyaspor ile oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı erteleme maçında Orkun Kökçü'nün kornerinde Ndidi kafayla meşin yuvarlağı filelere göndermişti. Djalo Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetti.