Haberler Beşiktaş Jota Silva sahne aldı

Jota Silva sahne aldı

Maçın 68’inci dakikasında oyuna dahil olan yıldız oyuncu, sol çaprazdan şık bir vuruşla galibiyeti perçinleyen gole imza attı. Jota Silva Süper Lig’de ikinci kez ağları salladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Jota Silva sahne aldı

Maçın kahramanlarından Jota Silva, "İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru oyundan düştük. Rakibe fırsat verdik. Bunu düzeltmeliyiz. Bir süredir 3 puan alamıyorduk, sonuçta iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız" dedi.

Beşiktaş'ın Nottingham Forest'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Jota Silva, Antalyaspor maçında klasını bir kez daha gösterdi. 68'inci dakikada Tammy Abraham'ın yerine oyuna dahil olan Portekizli kanat oyuncusu, sol kanada işlerlik kazandırdı. Savunmaya yardım eden ve mücadelesiyle dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, 81'inci dakikada Vaclav Cerny'nin şık asistinde sol çaprazdan şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

BEN BURADAYIM

Takım arkadaşlarının kutladığı Jota Silva, "Ben buradayım" işareti yaparak golünün sevincini yaşadı. Yıldız futbolcu, Antalyasporlu Bünyamin'e yaptığı faul nedeniyle 69'uncu dakikada sarı kart gördü. Portekizli oyuncu bu sezon Trendyol Süper Lig'de ikinci kez ağları havalandırdı. Jota Silva, Tüpraş Stadı'nda oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1'lik galibiyetiyle neticelenen Kocaelispor müsabakasında kafayla gol siftahı yapmıştı.

OPSİYONU 17 MİLYON

Siyah-beyazlı kulüp, Jota Silva için Premier Lig ekibi Nottingham Forest'e 2.5 milyon euro kiralama bedeli ödemişti. 26 yaşındaki futbolcunun 17 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon zorunlu değil.

İyi iş çıkardık

Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
